BAC, incontro con Elia Milani: “Israele e Palestina. Voci dal confine”

La chiusura dell’anno per la rassegna Il bello dell’Orrido è Sabato 13 Dicembre alle 18.00 al Cinema di Bellano, con Elia Milani, in dialogo con Armando Besio, nell’incontro intitolato Israele e Palestina. Voci dal confine. L’ingresso è libero senza prenotazione e al termine dell’incontro ci sarà il firmacopie con l’autore.

Un cannone e una colomba, uno strumento di guerra e un simbolo di pace. L’immagine di copertina riassume il senso del libro di Elia Milani, “Voci dal confine” (Mondadori Strade Blu). Il confine è quello tra Israele e Palestina dove l’autore ha lavorato otto anni, corrispondente di Mediaset da Gerusalemme. Milani, dopo la laurea triennale in Storia ha conseguito la specialistica in antropologia culturale e il master in giornalismo alla scuola Walter Tobagi. Ha vissuto e studiato arabo a Damasco e a Beirut.