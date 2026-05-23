RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
lunedì, Maggio 25, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Balconi, Orti & Giardini – 4° edizione

Domenica 24 Maggio l’ex Monastero della Misericordia di Missaglia ospiterà la quarta edizione di Balconi, Orti & Giardini. L’evento, organizzato dal Comune di Missaglia, è una celebrazione della natura, dell’artigianato e del buon cibo.

Dalle 9.00 alle 19.00 il chiostro, il refettorio e la foresteria ospiteranno stand di artigiani del territorio e produttori agroalimentari a km 0. La mattina ci saranno due momenti di approfondimento tecnico con workshop gratuiti:

  • Alle 10.30 Paolo Terruzzi con gli apicoltori di Pensa Apese terranno il workshop Negli orti, nel giardino e nel frutteto, un incontro dedicato alle pratiche fondamentali della cura del verde, delle tecniche di trapianto e del ruolo fondamentale delle api.
  • Alle 11.30 Michele Baio e Gaetano Besana insegneranno la metodica agricola con il corso Agricoltura Biodinamica.

Dalle 12.00 alle 14.00 il Parco ospiterà il tradizionale Picnic Monastero. È obbligatoria la prenotazione entro le 12.00 del 22 Maggio alla email prenotazioni.picnic@gmail.com.

Alle 15.00 la Chiesa Sconsacrata ospiterà lo spettacolo di Burattini Giganti Nel regno di Valverdura. Ingresso gratuito con prenotazione a prenotazioni.monastero@gmail.com.

All’interno della chiesa sarà visibile per tutta la giornata la mostra d’arte collettiva con opere di Silvana Prinetti, Beneamino Mafino, Carmen Durante, Ilaria Consonni e Angela Olivo Brivio.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
25 Maggio 2026
temperature icon 21°C
nubi sparse
70 %
1028 mb
5 mph
Raffica di Vento: 11 mph
Nuvole: 49%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:41
Tramonto: 19:57
Previsioni orarie
07:00
temperature icon
22°/24°°C 0 mm 0% 3 mph 71% 1028 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
26°/29°°C 0.31 mm 31% 3 mph 56% 1029 mb 0 mm/h
13:00
temperature icon
32°/32°°C 0.27 mm 27% 5 mph 32% 1027 mb 0 mm/h
16:00
temperature icon
32°/32°°C 0.14 mm 14% 5 mph 34% 1027 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
29°/29°°C 0.04 mm 4% 3 mph 58% 1027 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -