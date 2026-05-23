Balconi, Orti & Giardini – 4° edizione

Domenica 24 Maggio l’ex Monastero della Misericordia di Missaglia ospiterà la quarta edizione di Balconi, Orti & Giardini. L’evento, organizzato dal Comune di Missaglia, è una celebrazione della natura, dell’artigianato e del buon cibo.

Dalle 9.00 alle 19.00 il chiostro, il refettorio e la foresteria ospiteranno stand di artigiani del territorio e produttori agroalimentari a km 0. La mattina ci saranno due momenti di approfondimento tecnico con workshop gratuiti:

Alle 10.30 Paolo Terruzzi con gli apicoltori di Pensa Apese terranno il workshop Negli orti, nel giardino e nel frutteto , un incontro dedicato alle pratiche fondamentali della cura del verde, delle tecniche di trapianto e del ruolo fondamentale delle api.

con gli apicoltori di terranno il workshop , un incontro dedicato alle pratiche fondamentali della cura del verde, delle tecniche di trapianto e del ruolo fondamentale delle api. Alle 11.30 Michele Baio e Gaetano Besana insegneranno la metodica agricola con il corso Agricoltura Biodinamica.

Dalle 12.00 alle 14.00 il Parco ospiterà il tradizionale Picnic Monastero. È obbligatoria la prenotazione entro le 12.00 del 22 Maggio alla email prenotazioni.picnic@gmail.com.

Alle 15.00 la Chiesa Sconsacrata ospiterà lo spettacolo di Burattini Giganti Nel regno di Valverdura. Ingresso gratuito con prenotazione a prenotazioni.monastero@gmail.com.

All’interno della chiesa sarà visibile per tutta la giornata la mostra d’arte collettiva con opere di Silvana Prinetti, Beneamino Mafino, Carmen Durante, Ilaria Consonni e Angela Olivo Brivio.