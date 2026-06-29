bancarelle a colico
Per tutte le domeniche di Luglio, il Comune di Colico organizza il mercato locale: passeggia tra le bancarelle nel cuore di Colico e scopri prodotti locali, artigianato, fiori, specialità gastronomiche e tante curiosità.
Le bancarelle si trovano in Via Nazionale dalle 8.00 alle 13.00 il 5, 12, 19, 26 luglio e il 2 agosto.
Prossimi eventi
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Lecco
Lecco
29 Giugno 2026
36°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
25°/36°°C 1 mm 100% 11 mph 75% 1020 mb 0 mm/h
19:00
28°/33°°C 1 mm 100% 5 mph 75% 1020 mb 0 mm/h
22:00
28°/30°°C 0 mm 0% 6 mph 84% 1022 mb 0 mm/h
01:00
26°/26°°C 0 mm 0% 5 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 73% 1019 mb 0 mm/h
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