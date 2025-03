Il BANFF (BANFF Mountain Film Festival World Tour, il più grande tour mondiale di film di avventura) farà tappa anche a LECCO mercoledì 12 marzo alle 20.00 al Cinema Palladium. Il prezzo d’ingresso è 16 euro.

L’appuntamento del BANFF torna nelle città italiane con storie di climbing in Karakorum e di avventura in kayak alle isole Svalbard, con discese di sci e freeride in Giappone, con acrobazie in volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco e in sella a una MTB alla scoperta delle Dolomiti.

L’esplorazione dei luoghi selvaggi, la gioia della condivisione, la libertà di muoversi nella natura più incontaminata: in ogni serata sarà proiettato lo stesso programma di 7 tra corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo che raccontano di piccole e grandi imprese, di storie di amicizia e incredibili traguardi. Un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, che ciascuno può risvegliare anche nei confronti dei luoghi più vicini.

Scopri qui i 7 film in programma selezionati appositamente per il grande schermo. Sono disponibili qui i trailer. A questo link si possono trovare tutte le informazioni e i contatti utili.