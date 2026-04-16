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Baratto Party: Scambia, Gioca e Divertiti!

Il Parco Alpini di Dolzago si prepara ad accogliere il Baratto Party. L’iniziativa è prevista per Domenica 10 Maggio dalle 11.00 alle 17.30.

Vividolzago, l’associazione organizzatrice, è entusiasta di riproporre un evento unico nel suo genere. Sarà un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano dare nuova vita ai propri oggetti e scoprire tesori nascosti.

Il Baratto Party è un evento sociale e sostenibile dove i partecipanti possono scambiare oggetti di varia natura, da abbigliamento a libri, giocattoli e articoli per la casa. L’idea è semplice: portate con voi gli oggetti che non usate più e scambiateli con altri, utilizzando un sistema di token.

Come Funziona?

  1. Porta i Tuoi Oggetti: Se hai articoli inutilizzati che desideri scambiare, portali con te all’evento.
  2. Ricevi Token: Ogni oggetto che porterai sarà valutato e potrai ricevere dei token in cambio, che utilizzerai per “acquistare” altri oggetti.
  3. Scambia e Scopri: Esplora una vasta gamma di oggetti portati dagli altri partecipanti. Quando trovi qualcosa che ti piace, usa i tuoi token per scambiarlo.

 

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