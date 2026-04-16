Baratto Party: Scambia, Gioca e Divertiti!

Il Parco Alpini di Dolzago si prepara ad accogliere il Baratto Party. L’iniziativa è prevista per Domenica 10 Maggio dalle 11.00 alle 17.30.

Vividolzago, l’associazione organizzatrice, è entusiasta di riproporre un evento unico nel suo genere. Sarà un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano dare nuova vita ai propri oggetti e scoprire tesori nascosti.

Il Baratto Party è un evento sociale e sostenibile dove i partecipanti possono scambiare oggetti di varia natura, da abbigliamento a libri, giocattoli e articoli per la casa. L’idea è semplice: portate con voi gli oggetti che non usate più e scambiateli con altri, utilizzando un sistema di token.

Come Funziona?