martedì, Settembre 30, 2025
Barbara Bramanti presenta il suo libro “Il cuore della mia vita”

Prosegue il ciclo Incontro con gli autori presso la Biblioteca Civica G. Panzeri di Galbiate. Il secondo incontro della terza edizione è in programma per Sabato 11 Ottobre, alle 15.00, e vedrà l’autrice Barbara Bramanti presentare il suo libro Il cuore della mia vita. L’ingresso è libero e gratuito.
