Barbara Bramanti presenta il suo libro “Il cuore della mia vita”
Prosegue il ciclo Incontro con gli autori presso la Biblioteca Civica G. Panzeri di Galbiate. Il secondo incontro della terza edizione è in programma per Sabato 11 Ottobre, alle 15.00, e vedrà l’autrice Barbara Bramanti presentare il suo libro Il cuore della mia vita. L’ingresso è libero e gratuito.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
