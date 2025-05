Bellano, dal 9 all’11 Maggio la manifestazione “I Fiori in Cucina”

A Bellano dal 9 all’11 maggio i fiori saranno protagonisti anche in tavola con “I Fiori in Cucina”, promosso dal Comune di Bellano in collaborazione con il Festival della Cucina con i fiori diretto dal giornalista Claudio Porchia, un fine settimana da non perdere all’insegna della gastronomia, della cultura e della bellezza floreale.

La manifestazione “I fiori in cucina” si propone di coniugare cultura, gastronomia, musica e divertimento, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza multisensoriale e educativa. Un’occasione unica per conoscere più da vicino il meraviglioso universo dei fiori scoprendo le loro proprietà e i loro usi in cucina.

La manifestazione si apre ufficialmente venerdì 9 maggio alle ore 19:30 con un evento speciale dedicato alla cultura e alla natura con la presentazione del libro “Ortaggi e fiori dell’orto” di Giovanna Mazzoni e Marco Nigro, un’opera che esplora la bellezza e le proprietà dei vegetali coltivati negli orti, fra cui anche gustosi fiori eduli. La presentazione sarà arricchita da un assaggio di fiori commestibili e da un aperitivo floreale proposto nei bar aderenti all’iniziativa, all’insegna della convivialità e della scoperta sensoriale. La serata prosegue alle ore 21:00 con “Fiori di Testa“, uno spettacolo comico e coinvolgente ideato da Viviana Porro e Franco Rossi. Un mix originale di letture, sketch divertenti e riflessioni sui fiori e la natura.

Sabato 10 maggio sarà dedicato a incontri, laboratori e momenti di approfondimento. La giornata si apre alle ore 10:30 con un intervento del Dr. Marco Missaglia, che illustrerà l’importanza dei polifenoli presenti nei fiori e il loro ruolo benefico per la nostra salute, sottolineando come queste sostanze possano avere effetti antiossidanti e rinvigorenti. A seguire, alle ore 11:30, lo chef Claudio Di Dio terrà uno spettacolare show cooking, durante il quale presenterà ricette creative con l’utilizzo di fiori eduli, accompagnate da gustose degustazioni per i partecipanti. Nel pomeriggio, alle ore 18:30, si terrà un laboratorio pratico condotto da Claudio Porchia, che guiderà i partecipanti alla scoperta dei fiori commestibili e delle loro applicazioni in cucina, fornendo consigli e trucchi su come integrarli nelle preparazioni quotidiane.

La giornata si concluderà alle ore 19:30 con un raffinato aperitivo floreale realizzato dall’Istituto Alberghiero di Casargo, un’occasione per assaporare piatti realizzati con i fiori non solo belli da vedere, ma anche buoni da mangiare. A seguire, un momento musicale con il Maestro Ennio Cominetti, che proporrà una performance ispirata al suo libro “La musica e i fiori”, un viaggio tra suoni, colori e profumi che celebrano la connessione tra natura e arte.

Domenica 11 maggio, l’evento si conclude con una serie di iniziative coinvolgenti e divulgative. Alle ore 11 si terrà un interessante incontro con Barbara Ronchi della Rocca sul “galateo dei fiori in tavola“, una guida pratica e culturale su come decorare e abbinare i fiori alle occasioni conviviali, rispettando le buone maniere e l’equilibrio estetico. In parallelo, sarà allestito un laboratorio dedicato ai più piccoli, condotto da Monica Panzeri, con giochi sensoriali e attività creative pensate per stimolare i sensi e avvicinare i bambini al mondo dei fiori, della natura e dell’alimentazione in modo divertente e istruttivo.

Per il programma completo e dettagliato si rimanda a questo link.