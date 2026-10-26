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Bellano Halloween Night

Sabato 31 ottobre si terrà a Bellano Halloween Night, la festa spaventosa per grandi e piccini. Il ritrovo è fissato per le 19.00 presso il Cinema di Bellano, da cui partirà il classico Dolcetto o Scherzetto? per le vie del borgo. A seguire sarà disponibile uno spuntino al Cinema dove, alle 21.00, verrà proiettato Shaun, vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A. Il prezzo è di 6 euro per il film e di 10 euro per film e spuntino.

 

 

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