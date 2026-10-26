Bellano Halloween Night
Sabato 31 ottobre si terrà a Bellano Halloween Night, la festa spaventosa per grandi e piccini. Il ritrovo è fissato per le 19.00 presso il Cinema di Bellano, da cui partirà il classico Dolcetto o Scherzetto? per le vie del borgo. A seguire sarà disponibile uno spuntino al Cinema dove, alle 21.00, verrà proiettato Shaun, vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A. Il prezzo è di 6 euro per il film e di 10 euro per film e spuntino.
Prossimi eventi
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mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
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Lecco
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26 Ottobre 2026
13°C
nubi sparse
Previsioni orarie
13:00
13°/17°°C 0 mm 0% 3 mph 68% 1021 mb 0 mm/h
16:00
15°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 66% 1021 mb 0 mm/h
19:00
14°/14°°C 0 mm 0% 1 mph 79% 1022 mb 0 mm/h
22:00
13°/13°°C 0 mm 0% 0 mph 80% 1023 mb 0 mm/h
01:00
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 85% 1022 mb 0 mm/h
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