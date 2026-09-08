RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 8, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio”: Aperture straordinarie

Bellano rinnova anche per il mese di settembre l’invito a vivere e scoprire il proprio patrimonio culturale attraverso Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio, il progetto che, giunto alla sua VII edizione, realizzato con il contributo di “Fondo Ambiente e Cultura”, continua a valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso del territorio grazie all’impegno dei Custodi del Patrimonio e alla collaborazione tra istituzioni e realtà culturali. Un calendario di aperture, percorsi ed esperienze accompagna residenti e visitatori in un viaggio che intreccia arte, spiritualità, storia e paesaggio, offrendo occasioni autentiche per conoscere l’identità di Bellano e della Muggiasca.

Anche a settembre proseguono le aperture dei principali luoghi della cultura e della devozione del territorio, insieme a un programma di visite guidate che conduce il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico bellanese e della mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, confermando il valore del progetto come occasione di incontro tra comunità, storia e patrimonio.

APERTURE DEI SITI

Saranno aperti tutti i giorni, dalle 10:00 alle 18:00:

  • Chiesa dei Santi Nazaro e Celso – Piazza San Giorgio 5;
  • Chiesa di Santa Marta – Piazza Santa Marta;
  • Santuario della Madonna delle Lacrime – Strada di Lezzeno 11-13.

Sono inoltre previste aperture straordinarie:

  • Chiesa di San Rocco – Via Bartolomeo Nogara 2, sabato 12 e 26 settembre dalle 11:00 alle 13:00;
  • Chiesa di Sant’Andrea – Bonzeno, sabato 12 e 26 settembre dalle 11:00 alle 13:00.
  • Il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca (Via Roma 12, Vendrogno) sarà visitabile con aperture dedicate nel fine settimana e in alcuni giorni feriali: venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre dalle 15:00 alle 18:00sabato 5, 12, 19 e 26 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00domenica 6, 13, 20 e 27 settembre dalle 15:00 alle 18:00.

VISITE GUIDATE E PERCORSI

  • Sabato 5 settembre, ore 10:30

Proseguono le visite guidate dedicate alla mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, un itinerario che conduce i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più significativi di Bellano, mettendo in dialogo arte contemporanea, patrimonio religioso e identità del territorio. La visita offre un’esperienza immersiva che intreccia opere, architetture e memoria collettiva, accompagnando il pubblico alla scoperta del progetto espositivo.

  • Domenica 20 settembre, ore 10:15

È in programma il percorso accompagnato “Luce, pietra e memoria. La chiesa di San Grato”, un approfondimento dedicato a uno degli edifici religiosi più rappresentativi della Muggiasca. La visita permetterà di conoscere la storia, le caratteristiche artistiche e il valore identitario della chiesa di San Grato, inserendola nel più ampio racconto del patrimonio culturale locale.

  • Sabato 26 settembre, ore 15.30

Il calendario si conclude con il percorso accompagnato BAC Bellano Arte e Natura: un itinerario alla scoperta della natura vegetale e dei frutti della terra nell’arte per scoprire dove la natura si rivela tra paesaggi, grottesche e suggestioni naturali. Il percorso accompagna i visitatori alla scoperta dei siti: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
8 Settembre 2026
temperature icon 31°C
cielo sereno
56 %
1012 mb
3 mph
Raffica di Vento: 7 mph
Nuvole: 5%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:51
Tramonto: 18:48
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
29°/30°°C 0.67 mm 67% 3 mph 57% 1012 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
26°/28°°C 1 mm 100% 1 mph 66% 1013 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 93% 1012 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
24°/24°°C 1 mm 100% 3 mph 94% 1012 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
22°/22°°C 1 mm 100% 1 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -