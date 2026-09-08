“Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio”: Aperture straordinarie
Bellano rinnova anche per il mese di settembre l’invito a vivere e scoprire il proprio patrimonio culturale attraverso Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio, il progetto che, giunto alla sua VII edizione, realizzato con il contributo di “Fondo Ambiente e Cultura”, continua a valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso del territorio grazie all’impegno dei Custodi del Patrimonio e alla collaborazione tra istituzioni e realtà culturali. Un calendario di aperture, percorsi ed esperienze accompagna residenti e visitatori in un viaggio che intreccia arte, spiritualità, storia e paesaggio, offrendo occasioni autentiche per conoscere l’identità di Bellano e della Muggiasca.
Anche a settembre proseguono le aperture dei principali luoghi della cultura e della devozione del territorio, insieme a un programma di visite guidate che conduce il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico bellanese e della mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, confermando il valore del progetto come occasione di incontro tra comunità, storia e patrimonio.
APERTURE DEI SITI
Saranno aperti tutti i giorni, dalle 10:00 alle 18:00:
- Chiesa dei Santi Nazaro e Celso – Piazza San Giorgio 5;
- Chiesa di Santa Marta – Piazza Santa Marta;
- Santuario della Madonna delle Lacrime – Strada di Lezzeno 11-13.
Sono inoltre previste aperture straordinarie:
- Chiesa di San Rocco – Via Bartolomeo Nogara 2, sabato 12 e 26 settembre dalle 11:00 alle 13:00;
- Chiesa di Sant’Andrea – Bonzeno, sabato 12 e 26 settembre dalle 11:00 alle 13:00.
- Il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca (Via Roma 12, Vendrogno) sarà visitabile con aperture dedicate nel fine settimana e in alcuni giorni feriali: venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre dalle 15:00 alle 18:00; sabato 5, 12, 19 e 26 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; domenica 6, 13, 20 e 27 settembre dalle 15:00 alle 18:00.
VISITE GUIDATE E PERCORSI
- Sabato 5 settembre, ore 10:30
Proseguono le visite guidate dedicate alla mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, un itinerario che conduce i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più significativi di Bellano, mettendo in dialogo arte contemporanea, patrimonio religioso e identità del territorio. La visita offre un’esperienza immersiva che intreccia opere, architetture e memoria collettiva, accompagnando il pubblico alla scoperta del progetto espositivo.
- Domenica 20 settembre, ore 10:15
È in programma il percorso accompagnato “Luce, pietra e memoria. La chiesa di San Grato”, un approfondimento dedicato a uno degli edifici religiosi più rappresentativi della Muggiasca. La visita permetterà di conoscere la storia, le caratteristiche artistiche e il valore identitario della chiesa di San Grato, inserendola nel più ampio racconto del patrimonio culturale locale.
- Sabato 26 settembre, ore 15.30
Il calendario si conclude con il percorso accompagnato BAC Bellano Arte e Natura: un itinerario alla scoperta della natura vegetale e dei frutti della terra nell’arte per scoprire dove la natura si rivela tra paesaggi, grottesche e suggestioni naturali. Il percorso accompagna i visitatori alla scoperta dei siti: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.