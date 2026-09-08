“Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio”: Aperture straordinarie

Bellano rinnova anche per il mese di settembre l’invito a vivere e scoprire il proprio patrimonio culturale attraverso Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio, il progetto che, giunto alla sua VII edizione, realizzato con il contributo di “Fondo Ambiente e Cultura”, continua a valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso del territorio grazie all’impegno dei Custodi del Patrimonio e alla collaborazione tra istituzioni e realtà culturali. Un calendario di aperture, percorsi ed esperienze accompagna residenti e visitatori in un viaggio che intreccia arte, spiritualità, storia e paesaggio, offrendo occasioni autentiche per conoscere l’identità di Bellano e della Muggiasca.

Anche a settembre proseguono le aperture dei principali luoghi della cultura e della devozione del territorio, insieme a un programma di visite guidate che conduce il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico bellanese e della mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, confermando il valore del progetto come occasione di incontro tra comunità, storia e patrimonio.

APERTURE DEI SITI

Saranno aperti tutti i giorni, dalle 10:00 alle 18:00:

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso – Piazza San Giorgio 5;

– Piazza San Giorgio 5; Chiesa di Santa Marta – Piazza Santa Marta;

– Piazza Santa Marta; Santuario della Madonna delle Lacrime – Strada di Lezzeno 11-13.

Sono inoltre previste aperture straordinarie:

Chiesa di San Rocco – Via Bartolomeo Nogara 2, sabato 12 e 26 settembre dalle 11:00 alle 13:00 ;

– Via Bartolomeo Nogara 2, ; Chiesa di Sant’Andrea – Bonzeno, sabato 12 e 26 settembre dalle 11:00 alle 13:00.

– Bonzeno, Il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca (Via Roma 12, Vendrogno) sarà visitabile con aperture dedicate nel fine settimana e in alcuni giorni feriali: venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre dalle 15:00 alle 18:00; sabato 5, 12, 19 e 26 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; domenica 6, 13, 20 e 27 settembre dalle 15:00 alle 18:00.

VISITE GUIDATE E PERCORSI

Sabato 5 settembre, ore 10:30

Proseguono le visite guidate dedicate alla mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, un itinerario che conduce i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più significativi di Bellano, mettendo in dialogo arte contemporanea, patrimonio religioso e identità del territorio. La visita offre un’esperienza immersiva che intreccia opere, architetture e memoria collettiva, accompagnando il pubblico alla scoperta del progetto espositivo.

Domenica 20 settembre, ore 10:15

È in programma il percorso accompagnato “Luce, pietra e memoria. La chiesa di San Grato”, un approfondimento dedicato a uno degli edifici religiosi più rappresentativi della Muggiasca. La visita permetterà di conoscere la storia, le caratteristiche artistiche e il valore identitario della chiesa di San Grato, inserendola nel più ampio racconto del patrimonio culturale locale.

Sabato 26 settembre, ore 15.30

Il calendario si conclude con il percorso accompagnato BAC Bellano Arte e Natura: un itinerario alla scoperta della natura vegetale e dei frutti della terra nell’arte per scoprire dove la natura si rivela tra paesaggi, grottesche e suggestioni naturali. Il percorso accompagna i visitatori alla scoperta dei siti: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.