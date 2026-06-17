Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio – Aperture straordinarie

Proseguono nel mese di giugno gli appuntamenti di Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio, progetto giunto alla sua VII edizione che negli anni ha contribuito alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio.

L’iniziativa, realizzata con il contributo del Fondo “Ambiente e Cultura”, promuove l’apertura e la conoscenza di luoghi significativi del territorio attraverso l’impegno dei Custodi del Patrimonio.

Anche nel mese di giugno sarà possibile visitare chiese, santuari e musei grazie a un ricco programma di aperture e partecipare a percorsi accompagnati che intrecciano arte, fede, memoria e comunità.

Aperture

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso – Piazza San Giorgio 5

Chiesa di Santa Marta – Piazza Santa Marta

Santuario della Madonna delle Lacrime – Strada di Lezzeno 11-13

Aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.

Chiesa di San Rocco – Via Bartolomeo Nogara 2

Chiesa di Sant’Andrea – Bonzeno

Aperte sabato 13 e sabato 27 giugno dalle 11:00 alle 13:00.

MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca – Via Roma 12, Vendrogno

Martedì 2 giugno: dalle 10:00 alle 12:00

Venerdì 5, 12, 19 e 26 giugno: dalle 15:00 alle 18:00

Sabato 6, 13, 20 e 27 giugno: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00

Domenica 7, 14, 21 e 28 giugno: dalle 10:00 alle 12:00

Info, costi e prenotazioni custodipatrimoniobellano@gmail.com