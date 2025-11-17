RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.4 C
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 17, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Benessere, diritto e sanzioni: affrontare le molestie nei luoghi di lavoro”

Giovedì 27 Novembre, alle 18.00, in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne“, Confartigianato Imprese Lecco promuove l’incontro Benessere, diritto e sanzioni: affrontare le molestie nei luoghi di lavoro.

L’incontro si presenta come un momento di approfondimento e confronto dedicato alla prevenzione e al contrasto delle molestie nei luoghi di lavoro, per promuovere ambienti aziendali fondati sul rispetto, la dignità e il benessere delle persone. Durante la serata, esperte ed esperti del settore affronteranno il tema da prospettive diverse — legale, psicologica, ispettiva e organizzativa — fornendo spunti utili per imprenditori, lavoratori e rappresentanti aziendali.

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -