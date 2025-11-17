“Benessere, diritto e sanzioni: affrontare le molestie nei luoghi di lavoro”
Giovedì 27 Novembre, alle 18.00, in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne“, Confartigianato Imprese Lecco promuove l’incontro Benessere, diritto e sanzioni: affrontare le molestie nei luoghi di lavoro.
L’incontro si presenta come un momento di approfondimento e confronto dedicato alla prevenzione e al contrasto delle molestie nei luoghi di lavoro, per promuovere ambienti aziendali fondati sul rispetto, la dignità e il benessere delle persone. Durante la serata, esperte ed esperti del settore affronteranno il tema da prospettive diverse — legale, psicologica, ispettiva e organizzativa — fornendo spunti utili per imprenditori, lavoratori e rappresentanti aziendali.
