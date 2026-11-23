Sabato 28 novembre alle 20.30, a Osnago, il compositore salentino Biagio Putignano presenterà il suo libro Mobili tracce – Prove sparse di apprendimento in dialogo con il musicologo Marco Moiraghi. Interverrà la pianista Chiara Di Muzio. L’ingresso è gratuito.

Che cosa impara un compositore dopo anni passati a scrivere musica e a insegnarla? Da questa domanda si può entrare in Mobili tracce – Prove sparse di apprendimento.

Il volume raccoglie riflessioni nate dall’esperienza di chi compone e insegna. Accanto alle considerazioni su come si costruisce un brano, Putignano si interroga sul posto che la musica occupa nella nostra vita e sul rapporto tra chi la scrive e chi la ascolta.

Il libro viene presentato come «un saggio sull’arte di vivere la musica e un trattato di composizione artistica». Il sottotitolo, “Prove sparse di apprendimento“, suggerisce che anche per chi ha insegnato a lungo comporre resta un modo per continuare a imparare.

La serata a Spazio Aperto sarà l’occasione per parlarne con l’autore, con l’intervento della pianista Chiara Di Muzio.

Biagio Putignano è compositore e docente di Composizione al Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari. Ha insegnato anche all’Università e al Conservatorio di Lecce e ha tenuto corsi e seminari in diversi Paesi europei. La sua produzione spazia dalla musica da camera e per orchestra alla musica elettronica e alle installazioni sonore. Tra i suoi libri precedenti figurano La musica intorno e Suite breve.

A condurre l’incontro sarà Marco Moiraghi, musicologo e pianista, che insegna anche alla scuola di musica dell’associazione Arché di Osnago. Si è formato in pianoforte e composizione al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano e ha conseguito il dottorato in Musicologia all’Università di Pavia. Ha pubblicato studi su Domenico Scarlatti, Paul Hindemith e Gino Negri.