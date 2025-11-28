Biblioteca Umana a Valmadrera

Il Comune di Valmadrera, dopo l’ottimo esito dell’incontro primaverile, è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare a un ritorno speciale: quello della Biblioteca Umana.

La Human Library (o Biblioteca Umana) è un format internazionale nato in Danimarca con l’obiettivo di promuovere il dialogo, combattere i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. In questa biblioteca speciale, i libri non sono di carta, ma persone in carne e ossa.

Nell’edizione di questa primavera a Valmadrera, alcuni anziani del gruppo di dialogo guidato da Tiziana Bergamini hanno infatti condiviso le loro esperienze di vita (dalla Guerra alle diverse professioni e vicende familiari), e lo scambio ha acquisito particolare valore grazie alla partecipazione fra il pubblico dei ragazzi del CFP Aldo Moro.

I loro interventi hanno infatti trasformato la Biblioteca Umana in un momento di scambio generazionale e interculturale che raramente trova un suo “luogo” in modo così spontaneo e fruttuoso.

Sulla scia di questa esperienza, alcuni ragazzi del CPF guidati dalla prof. Chiara Sandionigi hanno deciso di mettersi in gioco e questa volta saranno loro i libri umani. Una occasione preziosa, per loro ma anche per il pubblico, in cui potranno raccontarsi liberamente, portando esperienze dalle più comuni – speranze ed esperienze di vita dell’età dell’adolescenza – a quelle più intense – di migrazione, di riscatto sociale.

L’incontro si terrà Lunedì 1 Dicembre dalle 14.00 alle 16.00 presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.