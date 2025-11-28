RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
3.4 C
Comune di Lecco
venerdì, Novembre 28, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Biblioteca Umana a Valmadrera

Il Comune di Valmadrera, dopo l’ottimo esito dell’incontro primaverile, è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare a un ritorno speciale: quello della Biblioteca Umana.

La Human Library (o Biblioteca Umana) è un format internazionale nato in Danimarca con l’obiettivo di promuovere il dialogo, combattere i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. In questa biblioteca speciale, i libri non sono di carta, ma persone in carne e ossa.

Nell’edizione di questa primavera a Valmadrera, alcuni anziani del gruppo di dialogo guidato da Tiziana Bergamini hanno infatti condiviso le loro esperienze di vita (dalla Guerra alle diverse professioni e vicende familiari), e lo scambio ha acquisito particolare valore grazie alla partecipazione fra il pubblico dei ragazzi del CFP Aldo Moro.

I loro interventi hanno infatti trasformato la Biblioteca Umana in un momento di scambio generazionale e interculturale che raramente trova un suo “luogo” in modo così spontaneo e fruttuoso.

Sulla scia di questa esperienza, alcuni ragazzi del CPF guidati dalla prof. Chiara Sandionigi hanno deciso di mettersi in gioco e questa volta saranno loro i libri umani.  Una occasione preziosa, per loro ma anche per il pubblico, in cui potranno raccontarsi liberamente, portando esperienze dalle più comuni – speranze ed esperienze di vita dell’età dell’adolescenza – a quelle più intense – di migrazione, di riscatto sociale.

L’incontro si terrà Lunedì 1 Dicembre dalle 14.00 alle 16.00 presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

 

 

 

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -