letture ad alta voce di storie spaventosamente divertenti, caccia alla zucca nel cortile (o all’interno del museo in caso di pioggia) e laboratorio di decorazione della zucca

In laboratorio useremo per le decorazioni pennarelli tipo Uniposca, per cui raccomandiamo di venire con vestiti “sporcabili”

Il laboratorio ha un costo di 5€ a bambino per la zucca, nessun costo per chi vuole partecipare solo alla lettura