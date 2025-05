Biciclettata contro il genocidio del Popolo Palestinese

Il coordinamento “Stop al genocidio del popolo palestinese” comunica che Sabato 17 Maggio si terrà una biciclettata che sfilerà per le vie di Lecco per manifestare il sostegno al popolo palestinese e il dissenso alle politiche di sterminio poste in atto dal governo israeliano. La biciclettata partirà da Piazza Cermenati alle ore 15.00 e si concluderà in via Ettore Monti a Galbiate. Si invita la popolazione a partecipare portando la propria bici munita da bandiera palestinese.

Stop al genocidio del popolo palestinese!