BIOBLITZ AL PARCO DEL MONTE BARRO

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

Ore 10:00

Inaugurazione del primo laboratorio di biologia sotterranea in Lombardia

Ore 14:30

I microinvertebrati d’acqua dolce

Osservazione degli strati del suolo per riconoscere la fauna

che vive nel terreno

Ore 15:30

La natura del parco

Nel corso della mattinata sarà possibile conoscere da vicino il laboratorio, incontrare i ricercatori e scoprire i risultati delle prime attività in corso, osservando in diretta

alcuni esemplari di aracnidi, crostacei e anfibi presenti nella caverna dove è situato il

laboratorio.

Ricerca e osservazione della fauna che popola le raccolte d’acque del Parco.

Laboratorio di campo per l’osservazione e il riconoscimento degli invertebrati che vivono sotto i nostri piedi.

Escursione lungo i sentieri del Parco accompagnati da naturalisti con riconoscimento di fiori, alberi, arbusti e osservazione della presenza degli animali attraverso l’ascolto dei suoni e dei canti e la ricerca delle tracce.