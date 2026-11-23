Sabato 28 Novembre alle 18.00, presso il Cinema di Bellano, Bruno Giussani, giornalista, podcaster e per vent’anni direttore europeo e curatore globale della fondazione TED, presenta il suo libro Manuale di resistenza digitale. L’ingresso è gratuito.

Punto di partenza del dialogo con Besio è La mente sotto assedio. Come non lasciarsi manipolare nell’era dell’intelligenza artificiale (Edizioni Casagrande), un saggio che indaga la nostra complessa relazione con l’intelligenza artificiale e le tecnologie algoritmiche, capaci oggi di raccogliere i nostri dati, analizzare le nostre emozioni e persino falsificare la realtà attraverso testi, suoni e immagini ingannevoli. Giussani porta a riflettere su questi cambiamenti in atto, e propone un atteggiamento personale e collettivo di “resistenza digitale”, per imparare a decifrare questi meccanismi e a usare le nuove tecnologie senza esserne utilizzati. Un incontro utile ad ampliare la visione sullo sviluppo della tecnologia e ad analizzare i suoi possibili utilizzi.