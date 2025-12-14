Burattini in Officina 2025-2026: Laboratorio e spettacolo “Giacomino e il fagiolo magico di Natale”

Prosegue la rassegna Burattini in Officina 2025-2026, un progetto pensato per offrire ogni mese un’occasione di incontro, gioco e condivisione tra grandi e piccoli attraverso il teatro di figura e i laboratori creativi. Il prossimo appuntamento è in programma Sabato 20 Dicembre a Lecco, presso Officina Badoni a Lecco.

La giornata prenderà il via alle 14.30, con il laboratorio creativo Le lanterne di Natale, un laboratorio di costruzione a cura dell’associazione Il Cerchio Tondo, pensato per coinvolgere i bambini in un’attività manuale e fantasiosa legata al periodo natalizio. Il laboratorio si svolgerà fino alle 16.00, seguito da una breve pausa merenda tra le 16.00 e le 16.30: per l’occasione il bar Offi Coffee resterà aperto esclusivamente per la merenda.

Alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo Giacomino e il fagiolo magico di Natale, proposto dalla Compagnia Tieffeu – Teatro di Figura Umbro. Si tratta di uno spettacolo di narrazione che utilizza pupazzi e grandi libri pop-up, reinterpretando in chiave natalizia una fiaba classica. La storia racconta di Giacomino, unico figlio di una vedova in difficoltà, che accetta di scambiare la sua mucca con misteriosi fagioli magici offerti da un bizzarro personaggio. Rimproverato dalla madre, il ragazzo scoprirà ben presto che quei fagioli sono davvero magici. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 3 anni.

L’ingresso ha un costo di 6 euro e comprende sia la partecipazione al laboratorio sia la visione dello spettacolo. Le prenotazioni sono obbligatorie per il laboratorio e consigliate per lo spettacolo, scrivendo all’indirizzo email ilcerchiotondo@gmail.com.