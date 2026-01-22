Burattini in Officina 2025-2026: “Storie di Lupi”

Sabato 24 Gennaio Officina Badoni a Lecco ospiterà un nuovo incontro di Burattini in Officina 2025-2026. Dalle 14.30 sarà possibile partecipare al laboratorio di costruzione Mollette Burattino, curato dall’associazione Il Cerchio Tondo. Seguirà una pausa merenda per poi riprendere, alle 16.30 con lo spettacolo Storie di Lupi, in compagnia di Silvia Bastiani.

I lupi delle fiabe hanno sempre la peggio: cacciati, fraintesi, affamati e considerati pericolosi. Ma cosa succede se, per una volta, a raccontare la storia è proprio il lupo? Con Storie di lupi, Silvia De Bastiani ribalta il punto di vista e ci accompagna in un racconto ironico e sorprendente, in cui i grandi classici – come I tre porcellini o Cappuccetto Rosso – vengono riletti dalla parte di chi, per secoli, è stato il “cattivo” per definizione. Attraverso pupazzi, narrazione teatrale e musica dal vivo, lo spettacolo diverte e fa riflettere: il lupo non è più solo il predatore, ma un personaggio pieno di sfumature, che ci invita a guardare le cose da un’altra prospettiva. Un’occasione leggera e intelligente per parlare di diversità, empatia e pregiudizi, con una teatralità semplice e coinvolgente, adatta a tutte le età.