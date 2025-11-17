Sabato 22 Novembre a Lecco, presso l’Officina Badoni, si svolgerà Burattini in Officina!, un pomeriggio dedicato ai bambini con laboratorio e spettacolo. Dalle 14.30 alle 16.00 si terrà il laboratorio di costruzione a cura del Teatro dei Fauni, abbinato allo spettacolo. Dalle 16.00 alle 16.30 è prevista una pausa merenda, con apertura del bar Offi Coffee esclusivamente per questo momento. Alle 16.30 andrà in scena Il giardino di carta, spettacolo della compagnia Teatro dei Fauni di Locarno, una fiaba ecologica di teatro da tavolo con personaggi canterini realizzati in carta e PET, adatta a un pubblico dai 3 anni in su.

L’ingresso è di 6 euro. Le prenotazioni sono obbligatorie per il laboratorio e consigliate per lo spettacolo, scrivendo alla mail ilcerchiotondo@gmail.com. I biglietti si acquistano il giorno stesso all’ingresso, con possibilità di pagamento in contanti o con carta. L’evento fa parte della rassegna “Burattini in Officina 2025-2026”.