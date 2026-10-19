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lunedì, Ottobre 19, 2026
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Burollata ad Airuno

Domenica 25 Ototbre alle 14.00, si terrà presso il Parcheggio dell’Oratorio di Airuno la tradizionale Burollata, accompagnata da torte fatte in casa, vin brulè, tè caldo e la nuovissima AIR1 BEER – ROCCHETTA EDITION.
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Prossimi eventi

30 Mag 2026 - 01 Nov 2026

Mostra “Vette incantate “

Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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19 Ottobre 2026
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