Burollata ad Airuno
Domenica 25 Ototbre alle 14.00, si terrà presso il Parcheggio dell’Oratorio di Airuno la tradizionale Burollata, accompagnata da torte fatte in casa, vin brulè, tè caldo e la nuovissima AIR1 BEER – ROCCHETTA EDITION.
Prossimi eventi
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30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
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Lecco
Lecco
19 Ottobre 2026
17°C
cielo sereno
Previsioni orarie
19:00
17°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 74% 1022 mb 0 mm/h
22:00
17°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 79% 1022 mb 0 mm/h
01:00
17°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 86% 1021 mb 0 mm/h
04:00
17°/17°°C 0.53 mm 53% 1 mph 89% 1020 mb 0 mm/h
07:00
18°/18°°C 0.95 mm 95% 1 mph 93% 1019 mb 0 mm/h
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