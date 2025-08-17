Da Giovedì 28 a Domenica 31 Agosto nel comune di Calco si terranno 4 giorni di festa, con musica, cibo e ogni divertimento. L’evento si chiama Calco in Festa ed è organizzato dalla Pro Loco della città. Ogni serata, a ingresso gratuito, prevede un concerto e la cucina aperta.

Ad aprire la manifestazione sarà, alle 21.00 del 28 Agosto, il concerto dei Burning Souls, seguito, il giorno dopo, dall’evento di rock celtico dei The Clurs.

Sabato 30 agosto la festa inizia prima: alle 12.30 si terrà il pranzo over 70, seguito, alle 16.00 dal laboratorio creta. La serata si chiuderà con il concerto dei Kargo.

Domenica 31 alle 10.00 gli astanti potranno ammirare un’esposizione di auto americane e partecipare alle 12.00 all’aperitivo sociale. Dalle 14.30 la città sarà ravvivata da musica dal vivo, giochi e un torneo di scala 40. Infine alle 21.00 la festa si chiuderà con la serata musicale.