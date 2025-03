Calco Mountain Academy: Stage di alpinismo di alta quota

Anche per il 2025 la sezione di Calco del Club Alpino Italiano organizza la “Calco Mountain Academy”, una serie di corsi di alpinismo svolti con l’ausilio di guide alpine aperto a tutti i soci CAI. Si tratta di un progetto innovativo e ambizioso per chi cerca qualcosa di diverso, di più stimolante per poter affrontare la montagna con sicurezza.

In un periodo in cui fare alpinismo all’interno delle sezioni CAI è diventato sempre più difficile, la Calco Mountain Academy è una proposta concreta in tal senso, un contenitore all’interno del quale intendiamo proporre esperienze, corsi e uscite di alpinismo ai nostri soci. La Calco Mountain Academy si rivolge a tutti coloro intendano andare oltre le semplici pratiche escursionistiche.

Il primo corso che andremo a proporre è uno Stage di alpinismo di alta quota, che si svolgerà nel weekend tra il 28 e 29 giugno.