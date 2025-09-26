Camminata: “A passi ben connessi: la Stra Valle San Martino”

Si terrà Domenica 28 Settembre la camminata collettiva A passi ben connessi: la Stra Valle San Martino, un’iniziativa promossa dall’Istituto Caterina Cittadini, l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e l’Istituto Comprensivo di Olginate che si inserisce all’interno del progetto territoriale “Digitali a Patti: una Comunità ben connessa”.

La giornata si aprirà alle 8.30 con il ritrovo presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, dove sarà possibile acquistare i biglietti per la camminata. Seguiranno i saluti istituzionali e la breve presentazione dell’iniziativa. Alle 9.30 prenderà il via la camminata, che propone due percorsi di 7 e 10 km alla scoperta del territorio. Durante il percorso, saranno attivi diversi pit stop gestiti dalle associazioni del territorio, che offriranno punti di ristoro e spazi informativi per far conoscere ai partecipanti le proprie attività e il loro contributo alla comunità. L’arrivo è previsto per le 12.30, con un momento di festa che prevede un’esibizione dei paracadutisti, la possibilità di osservare da vicino un elicottero e un pic-nic finale per tutti i partecipanti.