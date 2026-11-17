La nona edizione della rassegna Campsirago Luogo d’Arte torna sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 a Palazzo Gambassi e lungo i sentieri del Monte di Brianza. Sabato sera il Jazz Cafè ospita il nuovo progetto in solo di Diletta Longhi, tra ascolto condiviso di vinili e cena in residenza. Domenica lo spettacolo teatrale Emma di Cada Die Teatro e i laboratori artistici accolgono bambine, bambini e famiglie, mentre due visite guidate invitano a scoprire le opere di land art che Campsirago Residenza ha realizzato lungo i sentieri che collegano il borgo di Mondonico all’eremo del San Genesio.

La cantautrice Diletta Longhi, che si muove tra il nu jazz e le sonorità della nuova scena americana, presenta Rituale, il suo nuovo progetto in solo. L’artista lo definisce un «meta-concerto», un viaggio interiore che prende forma attraverso la voce, la musica, le parole e il movimento. Chitarra classica, piccole percussioni e loop station entrano nella costruzione del live, in cui Longhi invita chi ascolta a lasciarsi attraversare dalla musica e a ritrovare, attraverso il corpo, una relazione con sé e con gli altri.

Prima e dopo il concerto, il Jazz Cafè propone l’ascolto condiviso di vinili. È possibile cenare a Palazzo Gambassi su prenotazione.

«Mamma, oggi posso andare a scuola da sola?» Una domanda a colazione apre Emma, lo spettacolo di Cada Die Teatro consigliato dai 6 anni. La protagonista ha otto anni e per la prima volta chiede di poter percorrere da sola una strada conosciuta. Dal suo punto di vista, quel tragitto quotidiano è l’occasione per misurarsi con il desiderio di autonomia. In scena parole, silenzi, gesti e musiche originali raccontano cosa cambia, per una bambina e per chi la accompagna nel crescere, quando arriva il momento di lasciarle fare un passo da sola.

Lo spettacolo, di Antonio Catalano e Mauro Mou, è interpretato da Lara Farci e Mauro Mou, che firma la regia e l’elaborazione drammaturgica. Nasce dalla collaborazione tra Cada Die Teatro e Casa degli Alfieri/Universi Sensibili. È tratto dal racconto di Antonio Catalano Emma, lasciati in pace quando cade la neve. Le musiche originali sono di Mauro Mou e Matteo Sanna.

Completano la giornata due laboratori artistici per diverse fasce di età. “Un volto, tante storie” (1–3 anni) parte dai piccoli gesti e dalle espressioni del viso per esplorare le emozioni insieme a un adulto. “Tracce d’avvento” (4–10 anni) prende spunto dalla spirale dell’Avvento per dare forma, attraverso un’attività creativa, al tempo dell’attesa e al cammino verso la luce. A cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi.

Durante la giornata di domenica sarà inoltre possibile partecipare a due visite guidate lungo “Il Sentiero delle Acque” e “Il Sentiero di Giano”, due opere di land art e a carattere immersivo installate rispettivamente lungo il sentiero 1 che risale da Mondonico a Campsirago, e lungo il sentiero 201 che collega Campsirago all’Eremo del San Genesio.

Prodotta nel 2024 da Campsirago Residenza, “Il Sentiero delle Acque” è un’installazione digitale permanente che accompagna la salita con contenuti sonori, poetici e drammaturgici. Le tracce, accessibili dai QR code lungo il percorso, invitano a fermarsi e a leggere la storia dei borghi e la natura del bosco a partire dai luoghi che si incontrano. Il ritrovo per la visita è a Villa Maria, a Mondonico (Olgiate Molgora).

Da Palazzo Gambassi, “Il Sentiero di Giano” prosegue verso l’eremo di San Genesio. In nove tappe, l’opera alterna installazioni nel bosco e contenuti originali da ascoltare lungo il cammino. Il percorso riprende la leggenda locale di un tempio dedicato a Giano Bifronte e la intreccia con la storia del monte, poi consacrato a San Genesio, patrono di chi fa teatro. Da un’idea di Michele Losi, l’installazione riunisce i testi e la drammaturgia di Sofia Bolognini, le musiche e i suoni di Luca Maria Baldini e gli interventi artistici e installativi di Anna Turina.

Le visite sono gratuite, con prenotazione consigliata. Per ascoltare i contenuti lungo i percorsi occorrono uno smartphone e cuffie compatibili.