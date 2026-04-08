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Campsirago luogo d’arte: spettacolo itinerante “hansel e Gretel”

Sabato 11 e domenica 12 aprile prosegue la rassegna Campsirago Luogo d’Arte con un nuovo fine settimana dedicato alle famiglie. Protagonista del weekend è lo spettacolo itinerante nel bosco Hansel e Gretel di Campsirago Residenza, un’esperienza unica e partecipativa di teatro immersivo. Accanto allo spettacolo sono proposti due laboratori artistici per diverse fasce d’età, a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, dedicati alla scoperta del tema della casa attraverso il gioco, la creatività e l’esplorazione dei materiali. Per il pubblico adulto è proposta una visita guidata al San Genesio a cura dell’Associazione Monte di Brianza.

A circa quaranta minuti da Milano e Bergamo, la rassegna è anche l’occasione per una gita fuori porta nella natura e nella bellezza paesaggistica del Monte di Brianza: i boschi di castagno e robinia, gli antichi sentieri romanici, il piccolo borgo di Campsirago e il quattrocentesco Palazzo Gambassi sono lo scenario di esperienze artistiche per tutte le età.

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