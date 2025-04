Sabato 12 e domenica 13 aprile Campsirago Residenza si anima di spettacoli e laboratori per adulti, famiglie, bambine e bambini per il secondo weekend della rassegna primaverile Campsirago Luogo d’Arte organizzata da Campsirago Residenza. Il weekend del 12 e 13 aprile – intitolato “Per un’ecologia queer: desideri, possibilità, attivismo” – esplora il tema dell’identità di genere con lo straordinario spettacolo itinerante “Botanica queer” delle Nina’s Drag Queens e con laboratori artistici e creativi per le nuove generazioni e per gli adulti.

Si inizia sabato 12 aprile alle ore 15.00 con “Il ritorno al pianeta terra” di Giulietta De Bernardi, una fiaba in cammino e interattiva sull’incontro con gli elementi naturali in cerca di Arborea, la figlia perduta di Gea. Lo spettacolo è rivolto a bambini e bambine a partire dai 4 anni.

Alle ore 16.30 di sabato 12 aprile e alle ore 14.30 di domenica 13 aprile, per le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni, Rossana Maggi e Claudia Saracchi propongono il laboratorio artistico “Sono… ciò che voglio!”: partendo dalla lettura di alcuni albi illustrati che abbattono il concetto di stereotipo di genere, si realizzerà un personale albo illustrato senza cliché, in cui ciascuno possa riconoscersi e sentire di essere ciò che vuole, pagina dopo pagina.

Grande attesa, sabato 12 aprile alle ore 16.00 e domenica 13 aprile alle ore 11.00, per lo strepitoso e sorprendente spettacolo itinerante “Botanica queer Percorso nel lato drag della Natura” delle Nina’s Drag Queens. Guidato da una Drag Queen (l’attore e performer Ulisse Romanò) nel bosco di Campsirago, il pubblico attraversa nove tappe per indagare, con ironia e qualche canzone in playback, la complessità del reale e delle piante.

Sabato 12 aprile alle ore 17.30, per gli adulti, è in programma anche il laboratorio a cura de La Tassa Degenere, collettiva transfemminista lecchese, “Tuttu fuori dalle tane!”: uno spazio safe per imparare a realizzare sketchbook intrecciando la sorellanza con ago e filo.

Domenica 13 aprile in doppia replica alle ore 10.30 e alle ore 16.00, torna in scena l’attrice Giulietta De Bernardi con “Il ritorno al pianeta terra”. Sempre per le bambine e i bambini il secondo laboratorio artistico “Sono… ciò che voglio!” alle ore 14.30.

Per gli adulti e gli adolescenti domenica 13 aprile alle ore 11.00 secondo appuntamento con lo spettacolo “Botanica queer Percorso nel lato drag della Natura” di e con Ulisse Romanò.