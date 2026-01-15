Canzio Dusi presenta “Lo stupore perduto, epopea di Federico II di Svevia e il tradimento di Pier delle Vigne”

La Mediateca di Imbersago organizza per Venerdì 16 Gennaio, alle 20.45, un inocntro con Canzio Dusi, autore del libro Lo stupore perduto, epopea di Federico II di Svevia e il tradimento di Pier delle Vigne. L’incontro è organizzato dall’Arci Imbersgao ed è a ingresso gratuito.