Prosegue il programma del Laboratorio Culturale per adulti e terza età di Vercurago: Venerdì 16 Gennaio, alle 16.30, Matteo Scutifero terrà un seminario dal titolo Capire l’intelligenza artificiale, tra curiosità, miti e opportunità. La lezione si svolgerà nel Salone dell’Oratorio S.G. Bosco.

Matteo Scutifero nasce in Valtellina nel 1992. È un professionista con 14 anni di esperienza nel digitale e nell’innovazione. Dopo un lungo percorso in azienda, dove ha guidato progetti legati al marketing digitale, al CRM, all’ecommerce e all’introduzione della tecnologia nei processi organizzativi, oggi si occupa di cultura dell’innovazione, sviluppo delle competenze digitali e diffusione responsabile dell’Intelligenza Artificiale (IA) generativa. Ha una formazione economica e manageriale e negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo percorso professionale e accademico. Progetta e coordina momenti divulgativi, workshop e iniziative formative, con l’obiettivo di rendere l’innovazione comprensibile, utile e applicabile nella vita reale e nel lavoro. Nel corso dell’incontro si spiegherà in modo semplice e intuitivo il concetto di IA e come potrà essere parte della vita di tutti i giorni.