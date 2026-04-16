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Carlo Spreafico presenta il suo romanzo “Il cammino imposto”

La Biblioteca di Civate incontra l’autore Carlo Spreafico, che presenta il suo romanzo Il Cammino Imposto. L’incontro è previsto per Sabato 18 Aprile alle 16.00 presso la Sala Civica di Villa Canali. Presenta l’incontro Mauro Mosca
“Il carcere non è una soluzione, camminare si”; lo dicono un Monsignore, un Giudice, l’Ispettore incaricata delle indagini, l’Avvocato difensore.
L’attacco al Cammino si era concluso colpendo anche il Botafumeiro della cattedrale di Santiago de Compostela. Che fine hanno fatto i responsabili? Jean Paul tenta di sfuggire alla giustizia. Cristobal viene condannato a fare un originale “Cammino imposto”, da Saint Jean Pied de Port a Finisterre, in alternativa al carcere. Ci sono prove impegnative da superare per raggiungere la meta da cui dipende la libertà e compagni di viaggio strani. 
La novità introdotta dal “Cammino imposto”, divide l’opinione pubblica e crea anche reazioni negative. 
Succedeva già secoli fa con i Cammini Giudiziari, che prevedevano la riabilitazione del condannato una volta portato a termine il percorso comandato. Di recente un’attenzione a queste formule l’ha fornita Papa Leone XIV, ricevendo un gruppo di carcerati a conclusione del loro Cammino Giubilare. Intanto che il “Cammino imposto” avanza, c’è chi pensa a realizzare un attentato terroristico dalle possibili conseguenze catastrofiche.
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