Carlo Spreafico presenta il suo romanzo “Il cammino imposto”

“Il carcere non è una soluzione, camminare si”; lo dicono un Monsignore, un Giudice, l’Ispettore incaricata delle indagini, l’Avvocato difensore.

L’attacco al Cammino si era concluso colpendo anche il Botafumeiro della cattedrale di Santiago de Compostela. Che fine hanno fatto i responsabili? Jean Paul tenta di sfuggire alla giustizia. Cristobal viene condannato a fare un originale “Cammino imposto”, da Saint Jean Pied de Port a Finisterre, in alternativa al carcere. Ci sono prove impegnative da superare per raggiungere la meta da cui dipende la libertà e compagni di viaggio strani.

La novità introdotta dal “Cammino imposto”, divide l’opinione pubblica e crea anche reazioni negative.