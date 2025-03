Sabato 8 Marzo si terrà il consueto Carnevalone di Lecco. La sfilata partirà da Piazza Cappuccini alle 14.30 e arriverà fino alla Piccola. Alle 16 in piazza Cermenati si terranno le premiazioni dei carri e alle 18 verrà presentato il libro “La prima regina” di Alessandra Selmi in collaborazione con la Libreria Volante. La giornata si concluderà con il concerto della band Grace & the Soul Machine alle ore 21 in piazza Cermenati.