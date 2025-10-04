RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
sabato, Ottobre 4, 2025
Castagnata di Olcianico

Sabato 11 Ottobre si terrà a Lierna, nella frazione di Olcianico, la tradizionale Castagnata, giunta ormai alla 16° edizione. Alla sera, dalle 19.00, si potrà consumare un pasto conviviale a base di gnocchi di castagne, accompagnati da una degustazione di formaggi locali e ragù di cinghiale.

