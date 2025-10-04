Castagnata, pulizia dei sentieri ed escursioni a Calco
Domenica 12 Ottobre si terrà presso la sede CAI di Calco la tradizionale Castagnata: la festa annuale dedicata a tutti i soci della sezione, che si ritrovano per una giornata all’insegna della condivisione, della natura e della convivialità.
Il programma prevede diverse attività per grandi e piccoli: dalla pulizia e manutenzione dei sentieri del Monte di Brianza a partire dalle 7.30, a escursioni e iniziative pensate per i più giovani, con ritrovo alle 8.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Calco. A seguire, il pranzo sociale e, nel pomeriggio, l’immancabile vendita delle burolle.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
