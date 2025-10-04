RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Castagnata, pulizia dei sentieri ed escursioni a Calco

Domenica 12 Ottobre si terrà presso la sede CAI di Calco la tradizionale Castagnata: la festa annuale dedicata a tutti i soci della sezione, che si ritrovano per una giornata all’insegna della condivisione, della natura e della convivialità.

Il programma prevede diverse attività per grandi e piccoli: dalla pulizia e manutenzione dei sentieri del Monte di Brianza a partire dalle 7.30, a escursioni e iniziative pensate per i più giovani, con ritrovo alle 8.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Calco. A seguire, il pranzo sociale e, nel pomeriggio, l’immancabile vendita delle burolle.

