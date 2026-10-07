Cecilia Sala presenta il suo libro “Voglio aprire un asilo per cani”
Lasciare un posto di lavoro a tempo indeterminato per inseguire il sogno di lavorare con i cani. È quello che ha fatto quasi sette anni fa Cecilia Sala, oggi fondatrice e titolare dell’asilo per cani Gli Amici di Ceci di Merate e ideatrice di Ceci’s Academy, progetto dedicato alla formazione e alla consulenza per chi vuole intraprendere lo stesso percorso.
Da questa esperienza nasce Voglio aprire un asilo per cani, un libro che racconta, attraverso una narrazione personale, cosa significa davvero scegliere di cambiare strada e mettersi in proprio. L’autrice presenterà il libro Sabato 10 Ottobre alle 16.30 presso Pepito’s, in Via Aldo Moro a Olgiate Molgora. L’incontro sarà moderato da Giovanna Biollo.
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