Celebrazione del Bicentenario di Luciano Manara a Barzanò

Si svolgerà Domenica 15 giugno, dalle 15.00 alle 20.00, a Barzanò, la giornata celebrativa del bicentenario della nascita di Luciano Manara, il cui programma prevede una serie di importanti iniziative.

Sono state appositamente pubblicate da Poste Italiane, cartoline in edizione limitata a soli 1000 esemplari, che potranno essere impreziosite con la marcatura dell’annullo con il francobollo commemorativo di Luciano Manara, emesso il 25 marzo nel bicentenario della nascita dell’eroe risorgimentale e delle Cinque Giornate di Milano, nato appunto il 25 marzo 1825. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito. La cerimonia dell’annullo filatelico si terrà alle 16.00 alla presenza di Gualtiero Chiricò e di altre autorità. A seguire il Gruppo Sonoritas di Viganò si esibirà in un repertorio di canti risorgimentali.

Dalle 17.00 alle 18.00 si terranno visite guidate della durata di 45 minuti lungo il Percorso del Risorgimento. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite questo sito. Per le visite libere, è invece disponibile un Qr code, riportato sulle locandine con il programma delle celebrazioni, che rimanda all’audioguida.

Alle 18.00 la celebrazione della messa sarà seguita dall’assegnazione del Premio Canonica, che dal 2001 viene tradizionalmente assegnato a persone, associazioni, o gruppi di persone di Barzanò, che si sono distinti nel campo sociale, sportivo, culturale e artistico o imprenditoriale, e che hanno dato prestigio al paese e alla collettività, con particolare attenzione al carattere etico del loro operato. In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella sala civica comunale, via Colli 10.

Tutte le informazioni si trovano sul seguente sito.