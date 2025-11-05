Celebrazioni per il 107° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale a Civate
Domenica 9 Novembre l’Amministrazione Comunale di Civate celebrerà il 107° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, in ricordo dei Caduti per la Patria.
Alle 10.00 si terrà la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale in memoria dei caduti di tutte le guerre, con benedizione delle corone d’alloro. A seguire ci sarà il corteo al Monumento dei Caduti, accompagnato dal corpo musicale di Civate. In seguito ci sarà l’alzabiandiera, l’intervento del Capogruppo degli Alpini e l’Allocuzione del Sindaco.
