La Cena in Bianco a Montevecchia: una cena sotto le stelle, dove tutto si tingerà di bianco. Per partecipare, sarà necessario vestirsi completamente di bianco. Ogni ospite dovrà portare con sé il proprio cibo e bevande, e allestire il proprio tavolo con e tovaglioli in tessuto bianco, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie di vetro, evitando carta e plastica.

ProMontevecchia si occuperà dell’organizzazione dei tavoli e delle panche, creando un’atmosfera suggestiva con luci e intrattenimento musicale. Inoltre, sarà disponibile un servizio bar per l’acquisto di acqua, bibite, spumante, vino e birra.

La prenotazione è obbligatoria tramite il modulo online entro 15 luglio e il costo è di 8,00 euro a persona.

Al termine della serata, verrà premiato il miglior tavolo.

In caso di pioggia, l’evento sarà annullato e verranno rimborsate le quote versate.

L’orario e il luogo preciso sarà comunicato agli iscritti il 16 Luglio.