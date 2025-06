Si celebra questo anno l’ottava edizione dell’ormai tradizionale “Cena in Bianco” a Valmadrera. L’evento è previsto per Sabato 28 Giugno alle 19.30 presso il Centro Fatebenefratelli.

Organizzata dal Comune di Valmadrera e dalla Consulta dell’Alimentazione di Valmadrera, in collaborazione con l’associazione TObeUNCONVENTIONAL, la Cena in Bianco è un’iniziativa ormai consolidata, capace di unire raffinatezza e semplicità presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. La cena è un momento di condivisione che fonde diverse esperienze: una cena “fai da te”, un elegante picnic, una serata tra amici… e tra nuovi volti. Il tutto all’insegna di una regola imprescindibile: il total white. Dall’abbigliamento agli allestimenti, dalle tovaglie alle ceramiche: tutto rigorosamente bianco.

I partecipanti avranno la possibilità di esprimere la loro creatività nella preparazione della tavola e nella preparazione delle pietanze, con l’unica regola di non utilizzare nè plastica nè carta. Dopo la cena sarà organizzato un DJ set e gli allievi della scuola di danza di Lecco si esibiranno in una performance di Swing. Al termine dell’evento ogni partecipante riceverà un omaggio bianco e utile, in perfetta sintonia con il tema della cena.

Le iscrizioni costanno 12 euro per adulto e 5 euro per bambini fino a 10 anni e si prendono presso le Parrucchiere Simona e Debora in via Manzoni 62B o presso la pasticceria MDM nel vicolo Giusti 6.