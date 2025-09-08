Cena in compagnia al PalaLegnone e….Concerto AreaVasco

Si terrà Venerdì 12 Settembre, dalle 19.00, al PalaLegnone di Colico una serata di divertimento con cena e intrattenimento musicale. I partecipanti potranno scegliere tra stand con arrosticini, olive ascolane, mozzarelle impanate, pannocchie, salamelle, cotolette, wüstel, hamburger, piadine, porchetta, patatine e anche pita gyros (pollo, maiale, insalata e vegetariana).

A seguire, l’imperdibile concerto tributo a Vasco Rossi degli Area Vasco.