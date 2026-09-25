Presso l’Oratorio Parrocchiale della Chiesa di San Carlo a Torre de’ Busi, Sabato 26 Settembre alle 21.00, sarà raccontata, in un incontro dal titolo C’era una volta… una storia appesa a un filo, la storia della funivia di Valcava. Si tratta di una storia estremamente affascinante e coinvolgente, così come lo è quella delle montagne che godettero il va-e-vieni delle cabine e dei gitanti trasportati per mezzo secolo, sviluppando un’economia turistica tutt’oggi di sorprendente modernità e ancora emblematica per il turismo di montagna contemporaneo.

Sarà un racconto fatto di immagini spesso rare, storie e aneddoti suggestivi, curiosità, memorie ma anche visioni nel futuro prossimo di un territorio di grande bellezza paesaggistica e di altrettanto valore culturale per il quale il ricordo della funivia di Valcava non è una fonte di mera nostalgia ma, viceversa, uno stimolo coinvolgente alla salvaguardia e alla vitalità tanto del luogo e della sua comunità quanto del piacere di chiunque da turista o gitante goda della sua bellezza montana.