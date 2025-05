Cerimonia di consegna della Costituzione e spettacolo teatrale a Casatenovo

Venerdì 16 maggio l’Amministrazione Comunale invita tutti i residenti in Casatenovo che in questo 2025 hanno compiuto o stanno per compiere diciotto anni a partecipare alla cerimonia di consegna della Costituzione italiana. La consegna della Costituzione ai diciottenni è diventata ormai una tradizione consolidata nel Comune, una cerimonia che usualmente si tiene in prossimità della Festa della Repubblica e con la quale la Carta costituzionale e i valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda vengono affidati alle nuove generazioni, affinché se ne facciano promotori e custodi nel vivere civile.

Quest’anno, in cui ricorre l’80° Anniversario della Liberazione, l’amministrazione ha voluto anticipare questa cerimonia, per evidenziare il legame che unisce il 25 aprile alla Festa della Repubblica. Ci aiuterà in questo percorso lo spettacolo teatrale “Pesche miracolose. La Resistenza di un ragazzo”. L’opera, allestita da Teatro Invito di Lecco, mostra la vita di un paese di provincia del nord Italia durante il periodo della Seconda guerra mondiale attraverso lo sguardo di un ragazzo, un punto di vista inedito per osservare l’irruzione della Storia nella quotidianità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Casatenovo e Piccoli idilli APS.

Lo spettacolo si terrà il 16 Maggio alle 21.00 presso l’Auditorium “Graziella Fumagalli” (Villa Mariani) a Casatenovo.