Domenica 11 ottobre alle 15.00, presso l’auditorium comunale “Cesare Golfari” di Galbiate si terrà la Cerimonia di premiazione del Premio Letterario “Galbiate”.

La cerimonia avverrà alla presenza della Giuria composta da Mario Santagostini, Piero Marelli, Marco Bellini, Ivan Fedeli, Giovanni Invernizzi, Alfredo Panetta e Marco Rota. L’evento sarà accompagnata dalle note del violoncello di Beatrice Arizza e un rinfresco concluderà l’evento.