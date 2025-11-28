Christmas in Val 2025

Valmadrera si prepara a vivere la magia del Natale con l’edizione 2025 di Christmas in Val, il mercatino organizzato dai volontari di UGT aps che Domenica 30 Novembre animerà il piazzale del mercato di via Molini dalle 9.30 alle 17.00.

Un appuntamento atteso e ormai riconosciuto, capace di richiamare ogni anno famiglie, curiosi e appassionati grazie a un’atmosfera accogliente e a un percorso ricco di proposte e creatività. L’edizione di quest’anno vedrà la presenza di oltre 90 bancarelle: artigiani, hobbisti e estimatori del vintage proporranno creazioni uniche, idee regalo e prodotti handmade, offrendo ai visitatori un’occasione perfetta per immergersi nello spirito natalizio e scoprire oggetti originali da portare a casa o regalare.

Tra un acquisto e l’altro, sarà possibile concedersi una pausa nell’area ristoro sempre attiva, dove i visitatori troveranno pizzoccheri fumanti, frittelle appena fatte, panini caldi, vin brulè, bevande calde e tanto altro ancora. A completare l’offerta ci sarà il beer truck di Herba Monstrum Brewery, presente con le sue birre artigianali. La giornata sarà arricchita dai giochi medievali a cura di Fra Nicola, un’attività che ogni anno conquista bambini e famiglie, regalando momenti di divertimento e coinvolgimento.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito e che, in caso di maltempo, l’evento sarà annullato.