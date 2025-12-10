Christmas Night Concert, evento che porta la magia del Natale attraverso un viaggio musicale senza confini, arriverà Martedì 16 Dicembre alle 21.00 nella Chiesa di Sant’Eufemia a Oggiono. Un appuntamento imperdibile che abbraccia tutta la comunità per celebrare il Natale attraverso canti e melodie della tradizione e regalandoci un vero dialogo tra le arti.

Protagonista della serata sarà il soprano oggionese Chiara Amat, artista eclettica e plurilingue, capace di spaziare tra diversi generi musicali; rappresentate del genere crossover in Italia, attraverso il suo canto porta il repertorio italiano tradizionale nel mondo. Ad accompagnarla al pianoforte e organo ci sarà il Maestro Stefano Ligorat, artista poliedrico che tiene regolarmente concerti come pianista solista, camerista e direttore d’orchestra, il quale renderà possibile l’ascolto di una delle prime esecuzioni italiane della Ciaccona in Sol Minore di J.S. Bach. Ad arricchire l’esperienza ci sarà anche il Maestro Adriano Sangineto, musicista (specializzato in arpa celtica), compositore e arrangiatore italiano, il quale accompagnerà alcuni brani nel corso della serata regalandoci delle sonorità uniche grazie alla peculiare combinazione tra la sua arpa celtica e i pad.

L’intera durata del concerto sarà segnata poi dall’artista Boris Veliz, il quale eseguirà un live painting ispirato al Natale e alla musica che lo accompagnerà. Tutti i brani scelti e i protagonisti che li eseguiranno verranno presentati dalla giovanissima Camilla Moioli, studentessa di teatro ad Oggiono. Alla fine della serata, come sorpresa e ricordo del concerto, verranno regalate delle cartoline con l’illustrazione del murales creato in Via Pontano a Milano, frutto della prima collaborazione artistica tra il soprano Chiara Amati e l’artista Boris Veliz, sostenuta dal consolato dell’Ecuador a Milano, simbolo di unione tra la cultura italiana e quella latino americana.