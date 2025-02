Ciclo di Conferenze “L’arte tra Nord e Sud”

Ritorna a Lecco il Corso d’Arte tenuto da Paolo Parente, un viaggio nel tempo e nel territorio alla riscoperta dell’Architettura, Scultura e Pittura, insieme alla Musica e alla Letteratura. Questa edizione Primavera 2025 si terrà presso la sala Conferenze di Officina Badoni.

Il percorso formativo è strutturato in cinque incontri che si terranno il mercoledì pomeriggio nei mesi di marzo e aprile 2025, è organizzato da Anteas Lecco.

Sono incontri multimediali in cui, oltre le arti visive, sono coinvolte musica e letteratura.

Per ogni incontro verrà fornita una dispensa didattica in formato digitale.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ richiesto un contributo di partecipazione.

Nel quarto incontro di Mercoledì 9 aprile, ore 15-17 si parlerà del Settecento: Rococò, Capriccio, Vedutismo e Neoclassicismo dai Portaròli del Pitocchetto al Bacio di Hayez, passando per la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, fino al poemetto “Le Grazie” di Ugo Foscolo.