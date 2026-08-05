Cinema all’Aperto
Torna il Cinema all’Aperto di Colico con quattro serate dedicate al grande cinema sotto le stelle. Gli appuntamenti si terranno presso il PalaLegnone, con inizio delle proiezioni alle 21.00.
Il programma dell’estate 2026 prevede:
- 5 agosto – Material Love
- 12 agosto – La scelta di Anne
- 19 agosto – Un oggi alla volta
- 26 agosto – L’ultima settimana di settembre
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Colico, della Pro Loco Colico e Visit Colico. Un’occasione per vivere il cinema all’aria aperta in un’atmosfera estiva, aperta a cittadini e turisti.
Ingresso Gratuito
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Lecco
Lecco
6 Agosto 2026
28°C
cielo sereno
Previsioni orarie
04:00
28°/28°°C 0.26 mm 26% 4 mph 52% 1015 mb 0 mm/h
07:00
29°/30°°C 0.31 mm 31% 3 mph 57% 1016 mb 0 mm/h
10:00
33°/33°°C 0 mm 0% 3 mph 41% 1016 mb 0 mm/h
13:00
36°/36°°C 0 mm 0% 5 mph 30% 1014 mb 0 mm/h
16:00
37°/37°°C 0 mm 0% 4 mph 26% 1013 mb 0 mm/h
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