Torna il Cinema all’Aperto di Colico con quattro serate dedicate al grande cinema sotto le stelle. Gli appuntamenti si terranno presso il PalaLegnone, con inizio delle proiezioni alle 21.00.

Il programma dell’estate 2026 prevede:

5 agosto – Material Love

– Material Love 12 agosto – La scelta di Anne

– La scelta di Anne 19 agosto – Un oggi alla volta

– Un oggi alla volta 26 agosto – L’ultima settimana di settembre

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Colico, della Pro Loco Colico e Visit Colico. Un’occasione per vivere il cinema all’aria aperta in un’atmosfera estiva, aperta a cittadini e turisti.

Ingresso Gratuito