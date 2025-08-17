Cinema Sotto le Stelle – Rapsodia d’Agosto
Rapsodia d’agosto è la rassegna di cinema all’aperto del Consorzio Brianteo che si tiene annualmente durante i mesi di luglio e di agosto nella splendida cornice del parco di Villa Greppi. L’elegante corte che si sviluppa fra le scuderie e il fianco del granaio è l’ideale arena per la proiezione sotto le stelle di film scelti fra i più interessanti della stagione cinematografica.
Si lascia a questo link il programma completo delle proiezioni.
In più, grazie alla collaborazione de Il Mago dei Fornelli ogni film è preceduto da una cena speciale a tema.
Il titolo della rassegna si ispira al celebre film del regista giapponese Akira Kurosawa dedicato ai sopravvissuti al “grande lampo”, la tragedia atomica di Nagasaki.
Inizio proiezioni: ore 21.00
In caso di maltempo le proiezioni vengono annullate.
Intero: 7 €
Ridotto over 65: 5 €
Ridotto under 26: 4 €
Responsabile tecnico e organizzativo è il centro multiculturale Bloom di Mezzago.