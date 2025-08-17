Cinema Sotto le Stelle – Rapsodia d’Agosto

Rapsodia d’agosto è la rassegna di cinema all’aperto del Consorzio Brianteo che si tiene annualmente durante i mesi di luglio e di agosto nella splendida cornice del parco di Villa Greppi. L’elegante corte che si sviluppa fra le scuderie e il fianco del granaio è l’ideale arena per la proiezione sotto le stelle di film scelti fra i più interessanti della stagione cinematografica.

Si lascia a questo link il programma completo delle proiezioni.

In più, grazie alla collaborazione de Il Mago dei Fornelli ogni film è preceduto da una cena speciale a tema.

Il titolo della rassegna si ispira al celebre film del regista giapponese Akira Kurosawa dedicato ai sopravvissuti al “grande lampo”, la tragedia atomica di Nagasaki.

Inizio proiezioni: ore 21.00

In caso di maltempo le proiezioni vengono annullate.

Intero: 7 €

Ridotto over 65: 5 €

Ridotto under 26: 4 €

Responsabile tecnico e organizzativo è il centro multiculturale Bloom di Mezzago.