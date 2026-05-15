Claudio Agostoni presenta “Le geografie di Pasolini”

Mercoledì 20 maggio alle 21.00, la Sala Civica Sandro Pertini di Osnago ospita l’incontro con Claudio Agostoni, autore dell’opera Le geografie di Pasolini. Altro ospite sarà Bruno Zanzottera, fotografo, mentre modera Chiara Colombari, scrittrice e filosofa. L’ingresso è libero.

Partendo da Casarsa della Delizia e dalla laguna di Grado e passando per Bologna sino ad arrivare alle borgate romane: un viaggio in alcune delle geografie di Pier Paolo Pasolini incontrando persone che lo hanno incontrato come insegnante, come collega, come amico, per avergli fatto la barba, per averlo visto giocare a calcio o per avergli scattato una fotografia…o che lo hanno conosciuto solo tramite i suoi lavori, ma che si considerano testimoni di quello che lui ha sempre cercato: la purezza.