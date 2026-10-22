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“Codice di guerra”: Mariarosaria Taddeo in dialogo con Marco Campanari

Giovedì 29 ottobre alle 18.30, presso l’Auditorium Plinio Agostoni di Lecco,  Mariarosaria Taddeo, Professoressa di Etica Digitale e Tecnologie della Difesa presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford, e direttrice del gruppo di ricerca in Etica Digitale e Tecnologie della Difesa, sarà protagonista del nuovo appuntamento con Libri Liberi.

A introdurre l’intervento dell’autrice di Codice di Guerra. Etica dell’intelligenza artificiale nella difesa, il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari. Nell’opera, Mariarosaria Taddeo affronta i temi che ha messo al centro del suo lavoro: l’analisi etica dell’intelligenza artificiale, l’etica dell’AI applicata alla difesa nazionale, la cybersicurezza, i conflitti cibernetici.

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