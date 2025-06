Colico in Cantina, l’evento per gli appassionati di vino in Alto Lago

La dodicesima edizione di Colico in Cantina si terrà il 14, 20 e 21 giugno a Villatico, frazione di Colico. Quest’anno, Colico in Cantina pone un focus particolare sulle realtà produttive locali, legate a doppio filo al territorio. Colico, infatti, rappresenta l’ultimo paese della sponda orientale del Lago di Como e la porta d’ingresso alla Valtellina. Un connubio unico che si riflette nell’offerta enogastronomica dell’evento.

Saranno proposti due percorsi di degustazione, entrambi costituiti da otto cantine, uno dedicato al Lago di Como e uno alla Valtellina, i quali porteranno i visitatori alla scoperta di vini e prodotti tipici locali. I visitatori potranno scegliere tra diverse tipologie di degustazione:

Giro Lago di Como : costituito da 8 cantine , che permetterà di degustare i pregiati vini delle Terre Lariane , l’IGT delle province di Como e Lecco, riconosciuta dalla vendemmia 2008. Questo territorio era storicamente vitato e decantato per la sua vocazione a produrre vino. Le due zone di produzione più importanti sono le colline della Brianza intorno a Montevecchia e l’alto Lago di Como, con Domaso come capoluogo.

Giro Valtellina: esclusivamente dedicato al Nebbiolo delle Alpi e alle sue denominazioni, un circuito che farà conoscere ai sempre numerosi appassionati che partecipano alla manifestazione tutta la gamma di produzione delle cantine valtellinesi.

Per accedere alle Cantine sarà necessario munirsi di pass, che darà diritto all’accesso ad un percorso di 8 cantine per la degustazione dei vini, servizio ristorante escluso. I pass potranno essere acquistati durante tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 17.00 presso il punto vendita situato nella piazza della chiesa di Villatico al costo di €25,00. Sarà possibile, inoltre, acquistare un pass “accompagnatori” al costo di €12,50 che darà diritto all’accesso alle cantine, ma senza la degustazione vini. I pass possono essere anche acquistati online sul sito aggiungendo 1 euro per la prevendita.

Per le serate dell’evento verrà inoltre messo a disposizione un servizio di trasferimento con bus navetta con partenza dal posteggio adiacente l’Infopoint di Colico dalle ore 17.00 con il quale si potrà raggiungere il centro storico di Villatico.

Le cantine saranno aperte nei seguenti orari: Sabato 14 giugno dalle 18.00 alle 24.00, Venerdì 20 giugno dalle 19.00 alle 24.00 e Sabato 21 giugno dalle 18.00 alle 24.00.